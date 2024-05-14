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Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ

Події 13:45   14.05.2024
Олена Нагорна
Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ

Військові РФ безуспішно намагалися просунутися у бік сіл Липці та Нескучне Харківського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

На Харківському напрямку ворог провів вісім атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та М’ясожарівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ безуспішно намагалися просунутися у бік сіл Липці та Нескучне Харківського району Харківської області".