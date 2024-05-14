Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ

Військові РФ безуспішно намагалися просунутися у бік сіл Липці та Нескучне Харківського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

На Харківському напрямку ворог провів вісім атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та М’ясожарівки.

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