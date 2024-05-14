Враг пытался продвинуться к Липцам и Нескучному под Харьковом, безуспешно — ГШ

Военные РФ безуспешно пытались продвинуться в сторону сел Липцы и Нескучное Харьковского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.

На Харьковском направлении враг провел восемь атак на направлениях Глубокое — Слобожанское, Шебекино (РФ) — Волчанск, Борисовка — Веселое.

На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

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