Враг пытался продвинуться к Липцам и Нескучному под Харьковом, безуспешно — ГШ
Военные РФ безуспешно пытались продвинуться в сторону сел Липцы и Нескучное Харьковского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.
На Харьковском направлении враг провел восемь атак на направлениях Глубокое — Слобожанское, Шебекино (РФ) — Волчанск, Борисовка — Веселое.
На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, липцы, нескучное, рф, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ безуспешно пытались продвинуться в сторону сел Липцы и Нескучное Харьковского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:00.".