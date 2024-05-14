Буданов назвал главную цель наступления РФ на Харьковщине
На Харьковщине продолжается активная фаза российской пограничной операции, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Сказать, что они имеют значительный успех – это точно неправда. Вместе с тем, надо помнить, что ситуация достаточно напряженная, очень быстро меняется», — отметил Буданов.
По его мнению, уже вчера вечером «наметилась стремительная тенденция к стабилизации».
«То есть противник в принципе уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти. Продолжается операция Сил обороны по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства», — добавил начальник ГУР.
Он также назвал главную цель наступления РФ в Харьковской области.
«Ситуация не является катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции – это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет», – отметил Буданов.
Глава ГУР заявил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные ресурсы РФ.
«Но они еще не бросили в бой все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье – оно уже задействовано. Дальше им нужно вводить свои резервы», – добавил Буданов.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается активная фаза российской пограничной операции, сообщил в эфире нацмарафона начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.".