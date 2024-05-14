«Ситуация на грани» — Буданов из бункера в Харькове дал интервью NYT

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте на Харьковщине и спрогнозировал наступление врага на Сумы.

«Ситуация на грани», — цитирует оценку Буданова американское издание «The New York Times».

Журналисты отметили, что комментарий глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов дал «во время видеозвонка из бункера в Харькове».

«Каждый час эта ситуация приближается к критической», — еще одна фраза из разговора с Будановым, процитированная изданием.

Как комментируют авторы материала, мрачная оценка Буданова перекликается с комментариями других украинских офицеров, сделанными в последние дни — о том, что военные перспективы страны тускнеют. Оружие от США едва начало поступать, поэтому на фронте есть нехватка боеприпасов.

«Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов заявил, что, по его мнению, российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы истощить и без того «тонкие» резервы украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах. Генерал Буданов оценил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку дальше к северу от Харькова, в Сумской области», — проинформировали в NYT.