«Ситуация на грани» — Буданов из бункера в Харькове дал интервью NYT
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте на Харьковщине и спрогнозировал наступление врага на Сумы.
«Ситуация на грани», — цитирует оценку Буданова американское издание «The New York Times».
Журналисты отметили, что комментарий глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов дал «во время видеозвонка из бункера в Харькове».
«Каждый час эта ситуация приближается к критической», — еще одна фраза из разговора с Будановым, процитированная изданием.
Как комментируют авторы материала, мрачная оценка Буданова перекликается с комментариями других украинских офицеров, сделанными в последние дни — о том, что военные перспективы страны тускнеют. Оружие от США едва начало поступать, поэтому на фронте есть нехватка боеприпасов.
Читайте также: Операция россиян на Харьковском направлении «начала тормозиться» — Машовец
«Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, генерал Буданов заявил, что, по его мнению, российские атаки на северо-востоке направлены на то, чтобы истощить и без того «тонкие» резервы украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах. Генерал Буданов оценил, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку дальше к северу от Харькова, в Сумской области», — проинформировали в NYT.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буданов, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Ситуация на грани» — Буданов из бункера в Харькове дал интервью NYT»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте на Харьковщине и спрогнозировал наступление врага на Сумы".