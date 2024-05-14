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“Ситуація на межі” – Буданов із бункера в Харкові дав інтерв’ю NYT

Події 10:14   14.05.2024
Оксана Горун
“Ситуація на межі” – Буданов із бункера в Харкові дав інтерв’ю NYT

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті на Харківщині та спрогнозував наступ ворога на Суми.

“Ситуація на межі”, – цитує оцінку Буданова американське видання “The New York Times”.

Журналісти зазначили, що коментар голова української військової розвідки генерал Кирило Буданов дав “під час відеодзвінка з бункера в Харкові”.

“Кожної години ця ситуація наближається до критичної”, – ще одна фраза з розмови з Будановим, процитована виданням.

Як коментують автори матеріалу, похмура оцінка Буданова перегукується з коментарями інших українських офіцерів, зробленими останніми днями – про те, що військові перспективи країни тьмяніють. Зброя від США ледве почала надходити, тому на фронті є брак боєприпасів.

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“Як і більшість українських посадовців і військових експертів, генерал Буданов сказав, що вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того незначні резерви українських солдатів і відтягнути їх від боїв у інших місцях. Генерал Буданов оцінив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія почне нову атаку далі на північ від Харкова, у Сумській області”,- поінформували в NYT.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 10:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті на Харківщині та спрогнозував наступ ворога на Суми".