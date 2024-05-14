Операція росіян на Харківському напрямку почала гальмуватися – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про події на фронті на Харківському напрямку – на північ від міста та в районі Вовчанська.

“Очевидно, операція росіян на Харківському операційному напрямку почала “витормажуватися” – темпи падають, втрати, навпаки, зростають (просування противника за 13.05, на відміну від попередніх діб, явно відчутно менше). Ну, воно й не дивно – якщо ЗСУ почали активно “реагувати”(в тому числі власними додатковими силами та засобами, чого, як на мене, противник й добивався насправді), то йому, рано чи пізно, таки доводиться зупинятися, нехай тимчасово. Навіть для того, аби просто підтягнути “свіжі” сили та засоби для “продовження банкету“, – прокоментував Машовець.

Він також зазначив: “думав, що російське командування буде розумнішим”. Ідея “спалити” значну частину резервів УВ “Север” у прикордонні навіть з метою захопити Вовчанськ – вельми сумнівна.

“Хоча, мушу визнати, з “технічної” (тактичної) точки зору, реалізація (виконання) цього задуму противника стала достатньо дієвою (на даний час, очевидно, далеко не до кінця). Але це, скоріше відноситься до результативної частини рішень (або скоріше, зволікання з їх прийняттям) колишнього керівництва нашого ОТУВ “Харків”, – зазначив військовий оглядач.

Він припускає, що найближчим часом росіяни можуть різко активізувати дії на Куп’янському напрямку, оскільки наступ на Вовчанськ здатний створити складнощі Силам оборони під Куп’янськом. Однак не факт, що “створити складнощі” для ЗСУ росіянам у результаті вдасться.

“Як на мене, на цей час, командування УВ “Север”, й зокрема його тактичної групи “Белгород” ПОКИ просто не мають у достатньому обсягу сил й засобів, задля здійснення такого роду “прориву”… Щось не спостерігається процес оперативного розгортання у їхніх тилах відповідних сил й засобів, здатних, на такого роду “подвиги”. Треба чітко розуміти, витіснення ЗСУ з кількох прикордонних сіл, у 10 км смузі – це одне, а прорив на 50-52 км у глибину оперативної побудови військ противника, який готовий й цілком очікує на такого роду твої дії – зовсім інше“, – пояснив Машовець.

На цей час, за інформацією Машовця, на північ від Харкова, росіяни намагаються прорватися до Липців – атакують за двома напрямками: Стрілеча – Глибоке та вздовж річки Липець, з боку села Лук’янці.

“На момент написання огляду, в мене не було інформації про те, що противник зайняв повністю с. Глибоке (хоча, цілком ймовірно, це може бути). По дирекції Лук’янці – Липці, очевидно, передові підрозділи противника ведуть бої в районі самого с. Лук’янці (скоріш за все, зайняте противником) й навряд чи мають значне просування у бік с. Липці”, — зазначив оглядач.

На Вовчанському напрямку передові підрозділи армії РФ як діють як у бік Вовчанська – з боку с. Плетенівка, так і намагаються обійти його із заходу, діючи вздовж річки Сіверський Донець за напрямками Огірцеве – Бугруватка та Гатище – Синельникове. На думку Машовця, явна мета противника – перерізати дорогу Стариця – Вовчанськ у районі с. Приліпка.

“Що стосується самого м. Вовчанськ, то інформація, стосовно подій безпосередньо у місті, носить достатньо суперечливий характер. Є повідомлення, нібито противник зумів увійти до міста (в районі м’ясокомбінату), є інформація протилежна – що його відкинули у ліс, у напрямку на с. Гатище. Думаю, протягом 14-го травня, ситуація стане більш-менш зрозумілою й перспективи подальшої оборони м. Вовчанськ визначаться більш ясно“, – прокоментував Машовець.

Він вважає, що найближчим часом командування російської УВ “Бєлгород” спробує наростити зусилля на Вовчанському напрямку.

“Судити про реальні плани та задуми командування противника лише по перших чотирьох днях активізації його військ (так, я не помилився, перші спроби противника “вклинитись через кордон”, на цьому напрямку, розпочались ще 10-го травня), загалом, стосовно всього Харківського операційного напрямку, у якомусь оперативному чи навіть стратегічному сенсах – явно не варто. Причому, з декількох причин: події розгортаються у прикордонній 10-кілометровій смузі; противник, очевидно, залучив такий обсяг своїх сил й засобів, який, на цей час, просто “не тягне”, навіть, на оперативний рівень. На даний час, через брак певної інформації, неможливо дати достатньо повну оцінку рівня та ступеня узгодженості та “ув’язування” цих дій противника з його ж “телодвижениями” на інших операційних напрямках“, – підсумував військовий оглядач.