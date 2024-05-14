Сили РФ на Харківщині віддають пріоритет створенню “буферної зони” – ISW

Інститут вивчення війни (ISW), спостерігаючи за діями окупантів із РФ на півночі від Харкова й особливо в районі Вовчанська, дійшов висновку, що вглиб області рухатися вони не мають наміру.

“Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні шляхи в межах населеного пункту дозволяють припустити, що російські сили віддають пріоритет створенню “буферної зони”, а не глибшому проникненню, як раніше передбачав ISW”, — прокоментували в Інституті вивчення війни.

Так, за даними аналітиків, немає даних про те, щоб росіяни переправилися на південний берег річки Вовча, що протікає через Вовчанськ, як у місті, так і в його околицях.

“13 травня (росіяни – Ред.) почали завдавати ударів по мостах через річку та логістичних лініях у самому Вовчанську, залишивши, як повідомляється, лише два придатні для використання мости через річку Вовча у Вовчанську. Незрозуміло, чому російські війська в основному націлюються на мости, які їм потрібно буде перетнути, а також забезпечити стабільну логістику через річку Вовча для наступальних операцій углиб північної частини Харківської області. Повідомляється, що російські війська також виставляють у цьому районі бронетехніку – російські джерела повідомили, що російські війська провели механізовану атаку з невстановленою кількістю танків на Вовчанськ у ніч на 12 травня та продовжили бронетанкові атаки протягом дня 13 травня. Розміщення бронетанкових засобів у цьому районі дозволяє припустити, що російські війська прагнуть досягти швидких успіхів, але, схоже, нині вони не створюють умов для того, щоб такі успіхи були на південному березі річки Вовча та глибше у північній частині Харківської області. У сукупності ці індикатори дозволяють припустити, що російські війська, швидше за все, намагаються створити обіцяну “буферну зону” у прикордонній зоні замість того, щоб досягати глибших успіхів у Харківській області чи у напрямку міста Харкова”, – приходять до висновку в ISW.

Аналітики повідомили, що на півночі від Харкова російські війська просунулися до Глибокого та підняли прапор у центрі села. При цьому російські джерела стверджують, що їхні війська ще не повністю контролюють Глибоке.

“Додаткові кадри з геолокацією показують, що російські війська просувалися на південний захід від Олійникового (на північний схід від Липців) і на північ від Лук’янців (на північний схід від Липців і на південний схід від Олійникового). Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська досягли невстановленого тактичного успіху під Лук’янцями. Російські військові блогери стверджували, що російські війська увійшли до Лук’янців, проте ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження”, — поінформував Інститут вивчення війни.

Там наголосили, що 10-кілометрова “буферна зона” в Харківській області, яку, ймовірно, мають намір створити росіяни, “одночасно приведе російські війська до зони досяжності ствольною артилерією Харкова”.

“Український польовий командир нещодавно висловив стурбованість тим, що українські укріплення на півночі Харківської області не розташовані вздовж безпосереднього міжнародного кордону, що дозволяє російським військам швидко та відносно неглибоко просуватися вперед. Більш високопоставлені українські командири нещодавно заявили, що українські сили створили багаторівневу глибокоешелоновану оборону області, що узгоджується зі звітами інших бойових командирів. Нинішні темпи просування Росії у цьому напрямі необов’язково вказують подальші наступальні можливості російських військ, які проводять наступальні операції, хоча, як повідомляється, Росія зберігає значні резерви, що доступні для розвитку початкових успіхів на цьому напрямку”, – підсумували в ISW.