Силы РФ на Харьковщине отдают приоритет созданию «буферной зоны» — ISW

Институт изучения войны (ISW), наблюдая за действиями оккупантов из РФ на севере от Харькова и особенно в районе Волчанска, пришел к выводу, что вглубь области двигаться они не намерены.

«Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах населенного пункта позволяют предположить, что российские силы отдают приоритет созданию «буферной зоны», а не более глубокому проникновению, как ранее предполагал ISW», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Так, по данным аналитиков, нет данных о том, чтобы россияне переправились на южный берег реки Волчья, протекающей через Волчанск, — как в городе, так и его окрестностях.

«13 мая (россияне — Ред.) начали наносить удары по мостам через реку и логистическим линиям в самом Волчанске, оставив, как сообщается, только два пригодных для использования моста через реку Волчья в Волчанске. Непонятно, почему российские войска в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь, и обеспечить стабильную логистику через реку Волчья для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области. Сообщается, что российские войска также выставляют в этом районе бронетехнику — российские источники сообщили, что российские войска провели механизированную атаку с неустановленным количеством танков на Волчанск в ночь на 12 мая и продолжили бронетанковые атаки в течение дня 13 мая. Размещение бронетанковых средств в этом районе позволяет предположить, что российские войска стремятся добиться быстрых успехов, но, похоже, в настоящее время они не создают условий для того, чтобы такие успехи были на южном берегу реки Волчья и глубже в северной части Харьковской области. В совокупности эти индикаторы позволяют предположить, что российские войска, скорее всего, пытаются создать обещанную «буферную зону» в приграничной зоне вместо того, чтобы добиваться более глубоких успехов в Харьковской области или в направлении города Харькова», — приходят к выводу в ISW.

Аналитики сообщили, что на севере от Харькова российские войска продвинулись в Глубокое и подняли флаг в центре села. При этом российские источники утверждают, что их войска еще не полностью контролируют Глубокое.

«Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что российские войска продвигались к юго-западу от Олейниково (к северо-востоку от Липцев) и к северу от Лукьянцов (к северо-востоку от Липцев и к юго-востоку от Олейниково). Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска достигли неустановленного тактического успеха под Лукьянцами. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в Лукьянцы, однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению», — проинформировал о происходящем Институт изучения войны.

Там подчеркнули, что 10-километровая «буферная зона» в Харьковской области, которую, вероятно, намерены создать россияне, «одновременно приведет российские войска в зону досягаемости ствольной артиллерией Харькова».

«Украинский полевой командир недавно выразил обеспокоенность тем, что украинские укрепления на севере Харьковской области не расположены вдоль непосредственной международной границы, что позволяет российским войскам быстро и относительно неглубоко продвигаться вперед. Более высокопоставленные украинские командиры недавно заявили, что украинские силы создали многоуровневую глубокоэшелонированную оборону в глубине области, что согласуется с отчетами других боевых командиров. Нынешние темпы продвижения России на этом направлении не обязательно указывают на дальнейшие наступательные возможности российских войск, проводящих наступательные операции, хотя, как сообщается, Россия сохраняет значительные резервы, доступные для развития первоначальных успехов на этом направлении», — подытожили в ISW.