Изменения на карте DeepState: у врага продвижение на Харьковщине

Аналитики проекта «DeepState» ночью 14 мая обновили карту боевых действий на территории Украины. У армии РФ, по их данным, за сутки есть продвижение на севере от Харькова и в районе Волчанска, однако одно из сел — Зеленое — оказалось под контролем ВСУ.

«Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Уточнена ситуация в Зеленом — долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село», — сообщили об изменениях на карте аналитики проекта.

Ранее в DeepState опубликовали фото, на которых россияне «пристроили» свои флаги в селах Глубокое и Огурцово на Харьковщине.

Напомним, вечером 13 мая Генштаб ВСУ сообщал о том, что атаки врага отбили на севере от Харькова на направлениях: Стрелечья — Глубокое, Пыльная — Глубокое и Глубокое — Липцы; в районе Волчанска на направлениях: Новая Таволжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица.