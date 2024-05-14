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Изменения на карте DeepState: у врага продвижение на Харьковщине

Происшествия 06:57   14.05.2024
Оксана Горун
Изменения на карте DeepState: у врага продвижение на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики проекта «DeepState» ночью 14 мая обновили карту боевых действий на территории Украины. У армии РФ, по их данным, за сутки есть продвижение на севере от Харькова и в районе Волчанска, однако одно из сел — Зеленое — оказалось под контролем ВСУ.

«Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Уточнена ситуация в Зеленом — долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село», — сообщили об изменениях на карте аналитики проекта.

Ранее в DeepState опубликовали фото, на которых россияне «пристроили» свои флаги в селах Глубокое и Огурцово на Харьковщине.

Напомним, вечером 13 мая Генштаб ВСУ сообщал о том, что атаки врага отбили на севере от Харькова на направлениях: Стрелечья — Глубокое, Пыльная — Глубокое и Глубокое — Липцы; в районе Волчанска на направлениях: Новая Таволжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 06:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» ночью 14 мая обновили карту боевых действий на территории Украины. У армии РФ, по их данным, за сутки есть продвижение на севере от Харькова и в районе Волчанска, однако одно из сел — Зеленое — оказалось под контролем ВСУ".