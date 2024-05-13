Оккупанты фотографируются в приграничном Огурцово на Харьковщине — DeepState
Карта DeepState
В центре села Огурцово Волчанской громады Харьковской области оккупанты фотографируются с флагом страны-агрессора, сообщает мониторинговый канал DeepState.
Аналитики отмечают, что сейчас захватчики пытаются закрепиться в селе Гатище и продвинуться к городу Волчанск, на окраинах которого идут бои.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 12 мая сообщал, что по геолокационным кадрам от 11 мая можно предположить, что российские войска захватили все село Огурцово.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: DeepState, огурцово, флаг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 23:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре села Огурцово Волчанской громады Харьковской области оккупанты фотографируются с флагом страны-агрессора, сообщает мониторинговый канал DeepState.".