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Оккупанты фотографируются в приграничном Огурцово на Харьковщине — DeepState

Политика 23:49   13.05.2024
Елена Нагорная
Оккупанты фотографируются в приграничном Огурцово на Харьковщине — DeepState Карта DeepState

В центре села Огурцово Волчанской громады Харьковской области оккупанты фотографируются с флагом страны-агрессора, сообщает мониторинговый канал DeepState.

Аналитики отмечают, что сейчас захватчики пытаются закрепиться в селе Гатище и продвинуться к городу Волчанск, на окраинах которого идут бои.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 12 мая сообщал, что по геолокационным кадрам от 11 мая можно предположить, что российские войска захватили все село Огурцово.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 23:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре села Огурцово Волчанской громады Харьковской области оккупанты фотографируются с флагом страны-агрессора, сообщает мониторинговый канал DeepState.".