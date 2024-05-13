Окупанти фотографуються у прикордонному Огірцевому на Харківщині – DeepState

У центрі села Огірцеве Вовчанської громади Харківської області окупанти фотографуються із прапором країни-агресорки, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

Аналітики зазначають, що зараз загарбники намагаються закріпитися у селі Гатище та просунутися до міста Вовчанськ, на околицях якого точаться бої.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 12 травня повідомляв, що з геолокаційних кадрів від 11 травня можна припустити, що російські війська захопили все село Огірцеве.