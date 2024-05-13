ISW визначив, де зараз проходить лінія фронту на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані українських та російських джерел, повідомив про те, які населені пункти, ймовірно, вже перебувають під контролем російських сил, а за які йдуть бої.

Протягом доби 12 травня росіяни продовжували атакувати північ Харківської області та Вовчанський напрямок.

“На геолокованих кадрах, що опубліковані 11 травня, показано російські війська, що діють у південному Огірцевому (на захід від Вовчанська), що дозволяє припустити, що російські війська захопили все Огірцеве. Український офіцер, який б’ється на Вовчанському напрямку, зазначив, що ситуація вкрай складна, оскільки українським силам не вистачає адекватних укріплень у цьому районі, та повідомив, що російські війська оточили Вовчанськ і що на території населеного пункту вже відбуваються вуличні бої. Декілька російських військових блогерів обговорювали бойові дії у Вовчанську. Таким чином, ISW вважає, що російські війська, ймовірно, також захопили Гатище (на північний захід від Вовчанська) та Тихе (на схід від Вовчанська). Український Генеральний штаб додатково повідомив, що російські війська атакували район Бугруватки (на захід від Вовчанська), що дозволяє припустити, що російські сили, ймовірно, консолідували позиції між міжнародним кордоном та районом Бугруватка-Стариця”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.

На півночі від Харкова йдуть бої – Сили оборони, за оцінками Інституту вивчення війни, “проводять часті контратаки, щоб оскаржити контроль” росіян над тими районами, куди вони вдерлися.

“На геолокованих кадрах, що опубліковані 12 травня, видно, що російські війська просунулися до посадок на південь від Пильної та північ від с. Лук’янці (на північний схід від Липців). Російські та українські джерела повідомили про бої на Липцівському напрямку в районі Глибокого (на північ від Липців) і Лук’янців. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російський наступ на Липці є допоміжним щодо російських зусиль на Вовчанськ, і заявив, що російські війська просунулися на 3,2–3,7 км у напрямку Глибокого та Лук’янців. Машовець повідомив, що російські війська мають на Липцівському напрямку близько трьох мотострілецьких батальйонів і що російське командування підтягує резерви з 11-го і новоствореного 44-го армійських корпусів (обидва ЛВО) в район Журавлівка-Устинка-Вергилівка Бєлгородської області, на північний схід осі Липців. Російський блогер заявив, що російські війська просунулися на вісім кілометрів у глибину 20-кілометровим фронтом на західному прориві в північну Харківську область, маючи на увазі Липцівський напрямок. Українські джерела зазначили, що деякі населені пункти на півночі Харківського напрямку залишаються “сірими зонами”, які заперечують, попри наступ Росії в цих населених пунктах, що дозволяє припустити, що українські сили проводять часті контратаки, щоб оскаржити контроль над цими районами”, – відзначили в Інституті вивчення війни.

Також бої продовжуються на фронті в районі Куп’янська – там російські війська атакують у районі Синьківки та Петропавлівки під Куп’янськом, а також на південь – у районі Іванівки, Берестового та Стельмахівки.