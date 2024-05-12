Росіяни хочуть захопити Вовчанськ на півночі Харківської області – Машовець

Для просування в Харківській області росіяни використають водоймища Трав’янське водосховище та річку Сіверський Донець, розповів військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.

Вранці 11.05.2024-го росіяни ввели в бій не менше 4-х мотострілецьких батальйонів (мсб) зі складу частин та з’єднань 11-го АК на Вовчанському напрямку та до 3-х мсб на напрямку на село Глибоке, повідомив Машовець.

Зараз противник зумів просунутися у прикордонні на Харківському операційному напрямі:

– у бік села Глибоке та села Лук’янці на відстань від 3.2 до 3.7 км, бої зараз тривають у районі сіл Красне та Мороховець (утримуються ЗСУ);

– на Вовчанському напрямку – до 3.5 км (район найактивніших бойових дій села Огірцеве та Гатище).

На думку Машовця, росіяни найближчим часом хочуть наростити свої зусилля у наступі в районі Ржавець – Шебекіно – Нова Таволжанка – Безлюдівка – там фіксується активне переміщення резервів супротивника.

Те саме відбувається в районі н.п. Журавлівка, Устинка та Вергилівка – противник явно підтягує додаткові сили та засоби зі складу 11-го та 44-го армійських корпусів, включаючи штурмові підрозділи зі складу 7-го окремого мотострілецького полку (ОМСП) 11-го АК.

Протягом найближчого часу ймовірно, що противник здійснить подібні дії й на території Курської обл. у напрямку села Велика Писарівка, прогнозує Машовець. Швидше за все, вони будуть меншого розмаху та масштабу.

«Командування РФ не випадково обрало ці напрямки для початку своїх активних дій на Харківському операційному напрямі. В обох випадках його передові підрозділи діють вздовж двох водойм (переважно на їх східному березі) – Трав’янського водосховища та річки Сіверський Донець. Це дозволяє противнику “економити” сили та засоби, концентруючи їх на певних ділянках на схід від них і одночасно прикриваючи собі “правий” фланг самими цими водоймами», – пояснив Машовець.

Ймовірно, надалі росіяни хочуть вийти на кордон Глибоке – Лук’янці, аби створити собі умови для просування у бік села Липці.

-І біля Вовчанська, найімовірніше, росіяни спробують “спуститися” вздовж Сіверського Дінця з півночі на південь і обійти Вовчанськ з південного заходу та півдня (через Синельникове та Цегляне).

«На мою думку, основна мета поки обмежених у розмаху дій противника на Харківському операційному напрямку — Вовчанськ», – вважає Машовець.

На користь цього “говорять” відразу кілька факторів:

Місто розташоване майже впритул до кордону (від північної околиці до ГГУ, десь 5-5.2 км), що дає супротивникові відразу кілька “козирів”.

Близьке розташування міста до кордону дозволяє захопити його малими силами та полегшує логістику – підвіз боєприпасів. Крім того, росіянам не потрібно змінювати вогневі позиції, які прикривають настання піхоти, пояснює Машовець.

Щоб утримати місто, ЗСУ доведеться залучити сюди додатковий комплект своїх сил та коштів, чого, власне, росіяни й домагаються.