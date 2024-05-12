Удари РСЗВ по Харкову та буферна зона на кордоні – ISW про цілі росіян

Росіяни хочуть відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків фронту, підійти до Харкова на відстань, яка дозволить бити по місту із РСЗВ і створити буферну зону на кордоні в 10 км, щоб не допустити надалі український контрнаступ у цьому напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжують досягати тактично значних успіхів на, ймовірно, менш захищених територіях. Розміри російських сил, що беруть участь у цих обмежених операціях, а також угруповання російських військ, розгорнутого вздовж кордону на північному сході України, вказують, що російські сили зараз не проводять великомасштабну операцію з охоплення, оточення чи захоплення Харкова.

Вранці 11 травня російські війська відновили наступальні дії на північ від Липців (на північ від Харкова) і зосередилися на Глибокому (відразу на північ від Липців). Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) вказують, що біля Глибокого, ймовірно, точилися запеклі бої, а ISW оцінює, що російські війська просунулися до околиць населеного пункту. Геолоковані кадри, опубліковані 11 травня, показують, що російські війська захопили Мороховець та Олійникове (обидва на північний схід від Липців). За оцінками ISW, російські війська просунулися як мінімум до околиць Огірцевого та Гатища. Міноборони Росії заявило, що російські війська також захопили Стрілечу, Пильне та Борисівку (на північ і північний захід від Липсті), а також Плетенівку (на північ від Вовчанська), стверджує ISW. Російські джерела також стверджували, що російські війська захопили Гоптівку і Кудіївку (на північний захід від Липців і на південний схід від Козачої Лопані) і просунулися далі у напрямку Лук’янців (на північний схід від Липців), на північну околицю Нескучного (на північ) – схід від Липців) та до західної околиці Стариці та Ізбицького (на захід від Вовчанська та на схід від Липців).

Представник української групи військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються просунутися в районах, які вже були «сірими зонами», припускаючи, що українські сили не зберегли міцних позицій у багатьох невеликих прикордонних населених пунктах, які захопили російські війська. Малоймовірно, що українські сили створили б серйозні опорні пункти і зміцнення вздовж сірої зони в невеликих прикордонних поселеннях, які російські війська вже давно зазнають регулярного обстрілу з закритих позицій.

ISW продовжує вважати, що російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, спрямовані на відволікання українських сил з інших ділянок фронту, дозволяючи при цьому російським військам просунутися в межах ствольної артилерії до Харкова.

Це дало б російським військам можливість завдати значної шкоди Харкову, щоб викликати масову міграцію з міста та створити умови для більшої наступальної операції на вищому рівні.

Заплановані терміни проведення Росією наступальних операцій на півночі Харківської області залишаються незрозумілими, але російські війська можуть планувати свої наступальні операції на півночі та північному сході Харківської області для досягнення своїх оперативних цілей набагато пізніше за літ 2024 року.

Невеликий російський наступ на півночі Харківської області дає змогу припустити, що відновлення допомоги США у сфері безпеки не змінило розрахунки Путіна. Російські війська зараз атакують групою сил, яка значно нижча за заявлену передбачувану кінцеву чисельність.

Вкрай важливо, щоб українські сили якнайшвидше зірвали будь-які подібні російські розрахунки обмежених і великомасштабних контрнаступних операцій, які звільняють окуповану РФ територію, як тільки дозволять умови. Українські сили мають якнайшвидше заперечити ініціативу на всьому театру військових дій, інакше передача ініціативи на всьому театрі військових дій Росії у 2025 році дає російським силам можливість визначати час, місце та інтенсивність російських атак та контролювати ресурси. які українські сили витратить упродовж цього тривалого періоду. Українські сили не мають шансу звільнити територію, якщо вони залишаться в обороні в найближчому майбутньому, а повна оборона тільки спонукає Путіна продовжувати наступальні операції

Російські війська зараз проводять наступальні операції в районі Гоптівки (на північний захід від Липців), і примітно, що російські війська також намагаються просунутися в районах, де вже досягли тактично значних успіхів. Російські війська також проводять наступальні операції на північ і захід від Вовчанська по обидва боки річки Сіверський Донецьк, що може стати серйозною перешкодою для російських військ на східному березі річки, якщо вони спробують просунутися на південний захід до Харкова. Ці різні напрямки російських наступальних операцій також дозволяють припустити, що наступальні операції РФ на півночі Харківської області не спрямовані на негайну великомасштабну наступальну операцію з охоплення, оточення чи захоплення міста Харкова. Однак російські війська, можливо, прагнуть захопити більшу частину української території в районі безпосередньо на південь від кордону з Бєлгородською областю, включаючи Вовчанськ, щоб створити «буферну зону». Спроби Росії просунутися на відносно широкій і не дуже глибокій території вздовж кордону, особливо в районі на північ від Гоптівки у напрямку Козачої Лопані, також вказують на те, що це оперативна російська мета в районі міжнародного кордону.

Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що російські сили, швидше за все, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти місто або розширити фронт далі на схід уздовж міжнародного кордону між Росією та Україною. Російські війська також можуть намір використовувати наступальні операції під Вовчанськом для тиску на оперативний тил українських військ, що обороняються від російських атак на Куп’янському напрямку, і відтягнути українські частини, що обороняються в районі Куп’янська. Російський плацдарм у Вовчанську мало що робить для підтримки зусиль Росії щодо просування до Харкова, хоча російські війська у селищі надалі можуть дозволити російським військам розпочати наступальні операції у напрямку Великого Бурлука.