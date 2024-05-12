Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.
«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться у повідомленнях.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: наступ, окупація, росіяни, села, Харькоская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.".