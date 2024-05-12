Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState

Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться у повідомленнях.