Live
  • Нд 12.05.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState

Події 07:44   12.05.2024
Оксана Якушко
Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState

Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.

«Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях», – йдеться у повідомленнях.

Читайте також: На Харківщині Сили оборони відійшли з кількох позицій – “Гострі картузи”

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState
12.05.2024, 07:44
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
10.05.2024, 09:01
Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 травня: яке свято та день в історії
12.05.2024, 06:00
На Харківщині Сили оборони відійшли з кількох позицій – “Гострі картузи”
На Харківщині Сили оборони відійшли з кількох позицій – “Гострі картузи”
11.05.2024, 21:25
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ
11.05.2024, 20:32
“Підготовка умов нової анексії” – Портников про цілі РФ на Харківщині
“Підготовка умов нової анексії” – Портников про цілі РФ на Харківщині
11.05.2024, 22:14

Новини за темою:

22:14
“Підготовка умов нової анексії” – Портников про цілі РФ на Харківщині
21:25
На Харківщині Сили оборони відійшли з кількох позицій – “Гострі картузи”
20:32
Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ “скопіювали” у ЗСУ
20:12
Генштаб повідомив про атаки на сім населених пунктів на північ від Харкова
19:34
“Зміцнюємо позиції на Харківщині, додаємо туди сили” – Зеленський

Ви читали новину: «Шість сіл окупували росіяни на Харківщині – DeepState»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ніч проти 12 травня росіяни просунулися на півночі Харківської області та окупували села у прикордонних районах, повідомляє моніторинговий канал DeepState.".