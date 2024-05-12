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Шесть сел оккупировали россияне в Харьковской области — DeepState

Происшествия 07:44   12.05.2024
Оксана Якушко
Шесть сел оккупировали россияне в Харьковской области — DeepState Фото: скриншот

По состоянию на ночь на 12 мая россияне продвинулись на севере Харьковской области и оккупировали села в приграничных районах, сообщает мониторинговый канал DeepState.

«Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях», — говорится в сообщениях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на ночь на 12 мая россияне продвинулись на севере Харьковской области и оккупировали села в приграничных районах, сообщает мониторинговый канал DeepState.".