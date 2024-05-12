Шесть сел оккупировали россияне в Харьковской области — DeepState

По состоянию на ночь на 12 мая россияне продвинулись на севере Харьковской области и оккупировали села в приграничных районах, сообщает мониторинговый канал DeepState.

«Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях», — говорится в сообщениях.