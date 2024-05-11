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На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»

Происшествия 21:25   11.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи» Иллюстрация: карта DeepState

Бойцы подразделения «Гострі картузи», которое участвует в боях на Харьковщине, сообщили о боях за стратегически важный населенный пункт — Глубокое.

«Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций. Еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под оккупацию, под российский контроль. Сейчас на восемь часов вечера идут бои за населенный пункт Глубокое, ведущий к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТРО, «Кракена» держат этот населенный пункт», — сообщили в telegram «Гострі картузи».

«Глубокое имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная», — спрогнозировали защитники Украины.

Тем не менее они подчеркнули: «Верим в победу. Именно сейчас время, когда нужно объединяться и всем вместе отражать атаки врага по всем направлениям фронта».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи», которое участвует в боях на Харьковщине, сообщили о боях за стратегически важный населенный пункт — Глубокое".