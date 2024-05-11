На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»

Бойцы подразделения «Гострі картузи», которое участвует в боях на Харьковщине, сообщили о боях за стратегически важный населенный пункт — Глубокое.

«Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций. Еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под оккупацию, под российский контроль. Сейчас на восемь часов вечера идут бои за населенный пункт Глубокое, ведущий к дамбе Травянского водохранилища. Сейчас очень тяжелая ситуация с Глубоким, но наши защитники, воины ТРО, «Кракена» держат этот населенный пункт», — сообщили в telegram «Гострі картузи».

«Глубокое имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная», — спрогнозировали защитники Украины.

Тем не менее они подчеркнули: «Верим в победу. Именно сейчас время, когда нужно объединяться и всем вместе отражать атаки врага по всем направлениям фронта».

Читайте также: Генштаб сообщил об атаках на семь населенных пунктов на севере от Харькова