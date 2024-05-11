На Харківщині Сили оборони відійшли з кількох позицій – “Гострі картузи”
Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, повідомили про бої за стратегічно важливий населений пункт – Глибоке.
“Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій. Ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз на восьму годину вечора йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Травянського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, “Кракена” тримають цей населений пункт“, – повідомили у телеграмі “Гострі картузи”.
“Глибоке, який має стратегічне значення. Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна”, – спрогнозували захисники України.
Проте вони наголосили: “Віримо в перемогу. Саме зараз час, коли потрібно об’єднуватися та всім разом відбивати атаки ворога в усіх напрямках фронту”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 21:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу “Гострі картузи”, який бере участь у боях на Харківщині, повідомили про бої за стратегічно важливий населений пункт – Глибоке".