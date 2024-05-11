Генштаб повідомив про атаки на сім населених пунктів на північ від Харкова

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня поінформував про бої біля кордону в Харківській області та на Куп’янському напрямку.

“На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак. Окупанти штурмували в районах Синьківки, Новоєгорівки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки – на Луганщині. Артилерія та міномети ворога били по Петропавлівці, Степовій Новоселівці та селу Берестове.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксовано 108 бойових зіткнень. Росіяни завдали 74 авіаударів та сім ударів ракетами. Також було 83 обстріли з РСЗВ.

“Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу, трьох радіолокаційних станціях та чотирьох районах зосередження особового складу противника”, – поінформували в Генштабі.