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Генштаб повідомив про атаки на сім населених пунктів на північ від Харкова

Події 20:12   11.05.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про атаки на сім населених пунктів на північ від Харкова

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня поінформував про бої біля кордону в Харківській області та на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснював атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак. Окупанти штурмували в районах Синьківки, Новоєгорівки, Іванівки на Харківщині та Стельмахівки – на Луганщині. Артилерія та міномети ворога били по Петропавлівці, Степовій Новоселівці та селу Берестове.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксовано 108 бойових зіткнень. Росіяни завдали 74 авіаударів та сім ударів ракетами. Також було 83 обстріли з РСЗВ.

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“Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному артилерійському засобу, трьох радіолокаційних станціях та чотирьох районах зосередження особового складу противника”, – поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 20:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня поінформував про бої біля кордону в Харківській області та на Куп’янському напрямку".