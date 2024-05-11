Генштаб сообщил об атаках на семь населенных пунктов на севере от Харькова

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая проинформировал о боях у границы в Харьковской области и на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершал атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 15 атак. Оккупанты штурмовали в районах Синьковка, Новоегоровки, Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки — в Луганской. Артиллерия и минометы врага били по Петропавловке, Степной Новоселовке и селу Берестово.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 108 боевых столкновений. Россияне нанесли 74 авиаудара и семь ударов ракетами. Также было 83 обстрела из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству, трем радиолокационным станциям и четырем районам сосредоточения личного состава противника», — проинформировали в Генштабе.