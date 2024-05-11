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Генштаб сообщил об атаках на семь населенных пунктов на севере от Харькова

Происшествия 20:12   11.05.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об атаках на семь населенных пунктов на севере от Харькова Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая проинформировал о боях у границы в Харьковской области и на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершал атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 15 атак. Оккупанты штурмовали в районах Синьковка, Новоегоровки, Ивановки в Харьковской области и Стельмаховки — в Луганской. Артиллерия и минометы врага били по Петропавловке, Степной Новоселовке и селу Берестово.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 108 боевых столкновений. Россияне нанесли 74 авиаудара и семь ударов ракетами. Также было 83 обстрела из РСЗО.

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«В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству, трем радиолокационным станциям и четырем районам сосредоточения личного состава противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 20:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая проинформировал о боях у границы в Харьковской области и на Купянском направлении".