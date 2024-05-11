«Укрепляем позиции на Харьковщине, добавляем туда силы» — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на фронте, в том числе — на Харьковщине.
«Наши оборонные операции продолжаются в Харьковской области, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию», — сказал президент.
Он сообщил, что утром заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.
«Укрепляем наши позиции, в частности, на Харьковщине. Прибавляем туда силы. Артиллерия работает именно так, как нужно», — прокомментировал Зеленский.
Он поблагодарил всех воинов, которые защищают Харьковщину.
«Каждому из тех, кто уже имеет необходимые нам достижения. Уничтоженная российская техника, обезвреженные оккупанты. Оккупант должен почувствовать, что нигде в Украине для него не будет легко. Всюду наши силы обороны Украины должны давать максимальный результат в уничтожении врага… Еще одно. Отмечу и наших полицейских. Именно тех, которые, несмотря на все угрозы и удары, работают для безопасности и спасения людей на Харьковщине», — отметил президент Украины.
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В том числе он персонально поблагодарил полицейских, работающих в Волчанске и Липцах.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 19:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о ситуации на фронте, в том числе — на Харьковщине".