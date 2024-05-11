РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня Волчанская громада была под усиленными обстрелами РФ.
«Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА», — проинформировал начальник ХОВА.
По его данным, в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины. Также ранение получил 64-летний мужчина.
В 11:30 удар пришелся по частному дому в Волчанске — обошлось без пострадавших, а в 15:45 обстреляли Волчанские Хутора, там горел частный дом.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: волчанск, КАБ, новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 18:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня Волчанская громада была под усиленными обстрелами РФ".