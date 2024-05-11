РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение дня Волчанская громада была под усиленными обстрелами РФ.

«Более 20 КАБов было выпущено по городу и окрестным населенным пунктам. Также враг использует РСЗО, артиллерию, БПЛА», — проинформировал начальник ХОВА.

По его данным, в результате обстрелов КАБами по домам пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины. Также ранение получил 64-летний мужчина.

В 11:30 удар пришелся по частному дому в Волчанске — обошлось без пострадавших, а в 15:45 обстреляли Волчанские Хутора, там горел частный дом.