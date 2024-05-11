РФ знищує Вовчанськ: на місто та найближчі села скинули 20 КАБів (відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом дня Вовчанська громада була під посиленими обстрілами РФ.
“Понад 20 КАБів було випущено по місту та навколишнім населеним пунктам. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА”, – поінформував начальник ХОВА.
За його даними, внаслідок ударів КАБами по домівках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки. Також поранення отримав 64-річний чоловік.
Об 11:30 удар припав по приватному будинку у Вовчанську – обійшлося без постраждалих, а о 15:45 обстріляли Вовчанські Хутори, там горів приватний будинок.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: вовчанськ, КАБ, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом дня Вовчанська громада була під посиленими обстрілами РФ".