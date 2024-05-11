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Евакуація на Харківщині: вивезли 2500 людей та десятки тварин

Суспільство 17:22   11.05.2024
Оксана Горун
Евакуація на Харківщині: вивезли 2500 людей та десятки тварин

На Харківщині продовжують евакуацію із найнебезпечніших населених пунктів біля кордону. Протягом доби вивозили людей із трьох районів, рятують і домашніх улюбленців.

“Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Усього евакуйовано 1775 людей”, – повідомив статистику про евакуацію начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На брифінгу вдень 11 травня він уточнив дані (станом на 12:00) – евакуювали вже 2526 людей.

У ГУ Нацполіції Харківської області поінформували, що евакуювали мешканців із Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад.

“Станом на 14:00 11 травня 2024 року поліцейські вивезли 970 осіб: 299 громадян  з Циркунівської ТГ, 183 – з Липецької ТГ та 441 з Вовчанської ТГ. Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області працюють в надважких умовах. Московити значно посилили бомбардування прифронтових районів. Станом на 12:00 11 травня 2024 року зафіксовано 12 прильотів керованими бомбами по місту Вовчанськ та околицях. Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами”, – повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Команда “Порятунок тварин Харків” поінформувала, що 10 травня займалася евакуацією тварин з міста Харківської області, що найбільш обстрілюється, – Вовчанська.

“Вчора з Вовчанська вдалося евакуювати 26 тварин, – повідомили рятувальники. – Двоє собак – Тоша і Боня – вже зустрілися зі своїми господарями в Харкові. П’ять тварин поїхали на перетримку, шість цуценят забрали на прилаштування”.

Також волонтери повідомили, що зараз потрібна перетримка для 11 собак та кота, яких вчора вдалося вивезти. 11 травня евакуація тварин із Вовчанська продовжиться.

“Заявки на евакуацію надходять безупинно”, – зазначили в “Порятунку тварин Харків”.

Також 10 травня вивозили тварин із Липців – евакуювали сім собак та вісім кішок. Двох собак заберуть господарі, решті тварин потрібна перетримка.

“Ситуація у Липцях, за словами місцевих жителів, зараз гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення”, – зазначили рятувальники тварин.

Тим, хто готовий взяти врятованих тварин на утримання, можна звертатися за телефонами: (098) 018 50 39, (098) 018 59 39. Кормом тварин забезпечать рятувальники.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 17:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують евакуацію із найнебезпечніших населених пунктів біля кордону. Протягом доби вивозили людей із трьох районів, рятують і домашніх улюбленців".