Атаки на Харківщині відбиті, артилерії вистачає боєприпасів – Бутусов

Український журналіст, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомив, що Сили оборони на півночі від Харкова “діють впевнено”, спроби ворогів пройти повз вузли оборони не вдалися, атаки відбили.

“Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах. На цей момент російські атаки відбиті. На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви”, – поінформував 11 травня Юрій Бутусов.

За його інформацією, росіяни намагаються шукати розриви в бойових порядках Сил оборони силами піхоти та обходити вузли опору за підтримки своєї авіації та артилерії.

“Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на цей час забезпечена”, – зазначив журналіст.

На північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки – це лише те, що підтверджено на відео.

“Варто зазначити, що головнокомандувач Олександр Сирський призначив командувачем ОТУ “Харків” одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено. Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій”, – підсумував Бутусов.