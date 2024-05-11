Атаки на Харьковщине отбиты, артиллерии хватает боеприпасов — Бутусов
Украинский журналист, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что Силы обороны на севере от Харькова «действуют уверенно», попытки врагов пройти мимо узлов обороны не удались, атаки отбили.
«Продвижение российских войск остановлено на рубежах 2-5 км от границы, наша оборона развернута и эффективно работает по россиянам. К настоящему моменту российские атаки отражены. На одном из направлений, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются наши резервы», — проинформировал днем 11 мая Бутусов.
По его информации, россияне пытаются искать разрывы в боевых порядках Сил обороны силами пехоты и обходить узлы сопротивления при поддержке своей авиации и артиллерии.
«Но далеко противнику пройти не удалось, все попытки просочиться обнаружены, по врагу активно работают наши артиллерия и дроны. Наша артиллерия боеприпасами сейчас обеспечена», — отметил журналист.
На северных границах Харьковской области уничтожено до 20 единиц российской бронетехники — это только то, что подтверждено на видео.
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«Стоит отметить, что главнокомандующий Сырский назначил командующим ОТУ «Харьков» одного из компетентных и энергичных наших командующих, поэтому оценки обстановки с нашей стороны объективны, комбриги получают реалистичные задачи и действуют уверенно. Там, где в некоторых подразделениях есть проблемы с боеспособностью, производится усиление. Сражение продолжается, с обеих сторон подтягиваются резервы, будем наблюдать за развитием событий», — подытожил Бутусов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Бутусов, война, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 12:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что Силы обороны на севере от Харькова «действуют уверенно», попытки врагов пройти мимо узлов обороны не удались, атаки отбили".