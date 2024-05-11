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Контрударные меры проводят на направлениях Липцев и Волчанска — ОСУВ «Хортица»

Происшествия 11:00   11.05.2024
Оксана Горун
Контрударные меры проводят на направлениях Липцев и Волчанска — ОСУВ «Хортица» Скриншот

Спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области 11 мая.

«В настоящее время продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства. На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои за населенные пункты в приграничнье, которые находились фактически в серой зоне — это Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и населенный пункт Огурцово», — сообщил Волошин.

По его словам Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

«Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, вклинившихся в нашу оборону. Также есть решение руководства на усиление наших боевых подразделений, и оно уже реализуется», — подчеркнул Волошин.

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Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что врага остановили в «серой зоне».

«Это районы населенных пунктов Стрелечья, Пыльное, Борисовка, Олейниково и Огурцово, где продолжаются ожесточенные бои с вражеской пехотой и техникой», — отметил Мельник.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на севере от Харькова отбили девять вражеских атак.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте в Харьковской области 11 мая".