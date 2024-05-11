Врага остановили в «серой зоне»: Мельник и Генштаб о боях на Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Генштаб ВСУ утром 11 мая сообщили о происходящем на фронте в области.

«Север Харьковщины: враг остановлен в «серой зоне». Это районы населенных пунктов Стрелечья, Пыльное, Борисовка, Олейниково и Огурцово, где продолжаются ожесточенные бои с вражеской пехотой и техникой. Всего за сутки отражены девять атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище и Плетеневка. Также контрударные мероприятия продолжаются по направлению к Липцам и Волчанску. Есть решение еще больше усилить украинские силы обороны», — сообщил Мельник.

Генштаб ВСУ проинформировал о тех же девяти отбитых атаках на Слобожанском направлении. А также — 13 на Купянском направлении (в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области). Авиаудары в течение суток получили населенные пункты Веселое, Волчанск и Волчанские Хутора.

«В обоих случаях (на Слобожанском и Купянском направлениях — Ред.) ситуация находится под контролем. Украинское военно-политическое командование, а также подразделения на указанных участках фронта, делают все для того, чтобы российские оккупанты потерпели неудачу в своих очередных кровожадных намерениях», — подчеркнул начальник Харьковского военного гарнизона.