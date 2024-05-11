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Ворога зупинили в “сірій зоні”: Мельник і Генштаб про бої на Харківщині

Події 08:28   11.05.2024
Оксана Горун
Ворога зупинили в “сірій зоні”: Мельник і Генштаб про бої на Харківщині

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Генштаб ЗСУ вранці 11 травня повідомили про те, що відбувається на фронті в області.

“Північ Харківщини: Наразі ворог зупинений у “сірій зоні”. Це райони населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійникове та Огірцеве, де тривають запеклі бої з ворожою піхотою та технікою. Загалом за добу відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище та Плетенівка. Також контрударні заходи продовжуються у напрямку Липців та Вовчанську. Є рішення ще більше посилити українські Сили оборони”, – повідомив Сергій Мельник.

Генштаб ЗСУ поінформував про ті ж дев’ять відбитих атак на Слобожанському напрямку. А також – 13 на Куп’янському напрямку (в районах населених пунктів Синьківка та Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області). Авіаударів протягом доби зазнали населені пункти Веселе, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

“В обох випадках (на Слобожанському та Куп’янському напрямках – Ред.) ситуація знаходиться під контролем. Українське військово-політичне командування, а також підрозділи на зазначених ділянках фронту, роблять все для того, щоб російські окупанти зазнали невдачі у своїх чергових кровожерливих намірах”, — наголосив начальник Харківського військового гарнізону.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Генштаб ЗСУ вранці 11 травня повідомили про те, що відбувається на фронті в області".