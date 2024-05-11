Ситуация на границе Харьковщины: ВСУ сообщают об уничтоженных десантниках РФ
Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в боях на границе Харьковщины, утром 11 мая сообщили в своих telegram-каналах о последних событиях.
«На Харьковском пограничном направлении утром арта, активные наступательные действия пока не проводились», — проинформировал в 08:23 утра 11 мая командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман».
Видео уничтоженных российских десантников опубликовали бойцы харьковской группы «Гострі картузи».
«И еще немного о вчерашних десантниках, штурмовавших Ха. У них все так хорошо, что даже нет возможности забрать своих двухсотых. И это почти на границе, буквально несколько км в глубину Украины. Пока все идет не совсем по российскому плану, но не забываем, что это только начало и все же россияне имеют плацдарм для дальнейших наступательных действий», — прокомментировали защитники Украины.
Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что врага остановили в «серой зоне».
«Это районы населенных пунктов Стрелечья, Пыльное, Борисовка, Олейниково и Огурцово, где продолжаются ожесточенные бои с вражеской пехотой и техникой», — отметил Мельник.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки на севере от Харькова отбили девять вражеских атак.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие ВСУ, которые участвуют в боях на границе Харьковщины, утром 11 мая сообщили в своих telegram-каналах о последних событиях".