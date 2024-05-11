Live
  • Сб 11.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ

Події 10:18   11.05.2024
Оксана Горун
Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ Фото: соцмережі

Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у боях на кордоні Харківщини, вранці 11 травня повідомили у своїх телеграм-каналах про останні події.

“На Харківському прикордонному напрямку зранку арта, активних наступальних дій поки не проводили”, – поінформував о 08:23 ранку 11 травня командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.

Відео знищених російських десантників опублікували бійці харківської групи “Гострі картузи”.

“І ще трохи про вчорашніх десантників які штурмували Ха. У них все так добре що навіть немає змоги забрати своїх двохсотих. І це майже на кордоні, буквально декілька км в глибину України. Поки що все йде не зовсім за російським планом, але не забуваємо що це тільки початок і все ж росіяни мають плацдарм до подальших наступальних дій”, — прокоментували захисники України.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що ворога зупинили в “сірій зоні”.

“Це райони населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійникове та Огірцеве, де тривають запеклі бої з ворожою піхотою та технікою”, – зазначив Мельник.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу на півночі від Харкова відбили дев’ять ворожих атак.

Читайте також: Ніякі 50 тисяч росіян на Харків не наступають – Коваленко

Автор: Оксана Горун
Популярно
Контрударні заходи проводять на напрямках Липців і Вовчанська – ОСУВ “Хортиця”
Контрударні заходи проводять на напрямках Липців і Вовчанська – ОСУВ “Хортиця”
11.05.2024, 11:00
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
10.05.2024, 09:01
«Додаємо сил на Харківські напрямки» – Зеленський у зверненні (відео)
«Додаємо сил на Харківські напрямки» – Зеленський у зверненні (відео)
10.05.2024, 21:40
Терехов повідомив про стан поранених дітей через удар по стадіону в Харкові
Терехов повідомив про стан поранених дітей через удар по стадіону в Харкові
10.05.2024, 14:18
Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ
Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ
11.05.2024, 10:18
Жодні 50 тисяч росіян на Харків не наступають – Коваленко
Жодні 50 тисяч росіян на Харків не наступають – Коваленко
11.05.2024, 09:54

Новини за темою:

10:18
Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ
09:54
Жодні 50 тисяч росіян на Харків не наступають – Коваленко
08:28
Ворога зупинили в “сірій зоні”: Мельник і Генштаб про бої на Харківщині
08:18
Машовець про наступ у Харківській області: головний напрямок – Вовчанськ
07:43
ISW проаналізував наступ РФ на Харківщині: завоювання та цілі

Ви читали новину: «Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 10:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у боях на кордоні Харківщини, вранці 11 травня повідомили у своїх телеграм-каналах про останні події".