Ситуація на кордоні Харківщини: ЗСУ повідомляють про знищених десантників РФ
Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у боях на кордоні Харківщини, вранці 11 травня повідомили у своїх телеграм-каналах про останні події.
“На Харківському прикордонному напрямку зранку арта, активних наступальних дій поки не проводили”, – поінформував о 08:23 ранку 11 травня командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.
Відео знищених російських десантників опублікували бійці харківської групи “Гострі картузи”.
“І ще трохи про вчорашніх десантників які штурмували Ха. У них все так добре що навіть немає змоги забрати своїх двохсотих. І це майже на кордоні, буквально декілька км в глибину України. Поки що все йде не зовсім за російським планом, але не забуваємо що це тільки початок і все ж росіяни мають плацдарм до подальших наступальних дій”, — прокоментували захисники України.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що ворога зупинили в “сірій зоні”.
“Це райони населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійникове та Огірцеве, де тривають запеклі бої з ворожою піхотою та технікою”, – зазначив Мельник.
За даними Генштабу ЗСУ, за добу на півночі від Харкова відбили дев’ять ворожих атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь у боях на кордоні Харківщини, вранці 11 травня повідомили у своїх телеграм-каналах про останні події".