Жодні 50 тисяч росіян на Харків не наступають – Коваленко
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко наголосив: 50 тисяч російських військових, яких регулярно згадують у зв’язку з “наступом на Харків”, – це не ударна сила, а вся чисельність угруповання військ “Север”.
“З приводу 50-тисячного угруповання, що наступає на Харків… Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси! 50 тисяч – це загальна чисельність УВ “Север”! А якщо бути точніше, то майже 53 тисячі із загальною кількістю техніки у вигляді: танки – 400; ББМ – 1 000; ствольна артилерія – 1 000, РСЗВ – понад 100″, – поінформував Коваленко.
За його інформацією, близько 35 тисяч військовослужбовців із цих 50 тисяч розподілені вздовж 750 км кордону в Курській, Брянській та Бєлгородській областях.
“У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи 7-го ОМСП 11 та 18-ї МСД 11 АК, а також підрозділи 44 АК. Зокрема 30-ї МСП 72-ї МСД та 128-ї ОМСБр. Причому очевидно, що основні ударні сили 44-го АК досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій мали перекинути 3 750 тіл, але не вклалися), у зв’язку з чим активно використовуються сили 11 АК, зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що говорить про оперування на передньому краї чисельно угрупуванням трохи понад 2000 тіл, без урахування резервів”, – повідомив оглядач.
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Він підкреслив, що навіть 50-тисячне угруповання – це не та кількість, яка “може реально загрожувати місту-мільйоннику окупацією”. При цьому попросив не нервувати харків’ян гучними заявами, які “мають лише відносний стосунок до реальності”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, коваленко, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко наголосив: 50 тисяч російських військових, яких регулярно згадують у зв’язку з “наступом на Харків”, – це не ударна сила, а вся чисельність угруповання військ “Север”".