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Никакие 50 тысяч россиян на Харьков не наступают — Коваленко

Происшествия 09:54   11.05.2024
Оксана Горун
Никакие 50 тысяч россиян на Харьков не наступают — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подчеркнул: 50 тысяч российских военных, которых регулярно упоминают в связи с «наступлением на Харьков», — это не ударная сила, а вся численность группировки войск «Север».

«По поводу 50-тысячной группировки наступающей на Харьков… Пожалуйста, не несите чушь в массы! 50 тысяч – это общая численность ГВ «Север»! А если быть точнее, то почти 53 тысячи с общим количеством техники в виде: танки – 400; ББМ – 1 000; ствольная артиллерия – 1 000; РСЗО – более 100″, — проинформировал Коваленко.

По его информации, около 35 тысяч военнослужащих из этих 50 тысяч распределены вдоль 750 км границы в Курской, Брянской и Белгородской областях.

«В боевых действиях в приграничной зоне Харьковской области сейчас принимают участие подразделения 7-го ОМСП 11 и 18-й МСД 11 АК, а так же подразделения 44 АК. В частности 30-й МСП 72-й МСД и 128-й ОМСБр. Причем очевидно, что основные ударные силы 44-го АК до сих пор полностью не развернуты в зоне ответственности корпуса (до начала активных действий должны были перебросить 3 750 тел, но не уложились), в связи с чем активно и используются силы 11 АК, в частности, штурмовые роты и несколько батальонных групп, что говорит об оперировании на переднем крае численно группировкой чуть более 2 000 тел, без учета резервов», — сообщил обозреватель.

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Он подчеркнул, что даже 50-тысячная группировка — это не то количество, которое «может реально угрожать городу-миллионнику оккупацией». При этом попросил не нервировать харьковчан громкими заявлениями, «имеющими лишь относительное отношение к реальности».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подчеркнул: 50 тысяч российских военных, которых регулярно упоминают в связи с «наступлением на Харьков», — это не ударная сила, а вся численность группировки войск «Север»".