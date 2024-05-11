Контрударні заходи проводять на напрямках Липців і Вовчанська – ОСУВ “Хортиця”
Спікер ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті в Харківській області 11 травня.
“На даний час тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватися вглиб території нашої держави. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – це Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та населений пункт Огірцеве”, — повідомив Волошин.
За його словами, Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах.
“Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, які вклинилися в нашу оборону. Також є рішення керівництва на посилення наших бойових підрозділів і воно вже реалізовується“, – наголосив Волошин.
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Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що ворога зупинили в “сірій зоні”.
“Це райони населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійникове та Огірцеве, де тривають запеклі бої з ворожою піхотою та технікою”, – зазначив Мельник.
За даними Генштабу ЗСУ, за добу на півночі від Харкова відбили дев’ять ворожих атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті в Харківській області 11 травня".