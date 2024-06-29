На Вовчанському напрямку – масові відмови росіян виконувати завдання – ЗСУ
На Вовчанському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань, повідомив в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.
«Спостерігаються численні випадки відмови особового складу росіян, зокрема штурмового загону 153 танкового полку, від виконання завдань, адже в них також були втрати в командному складі і в штурмових групах», – зазначив Волошин.
Він також прокоментував інформацію видання «Forbes», де повідомлялося, що російські війська, можливо, втратили майже всю 83-тю повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати і відмову особового складу воювати.
«Це може позначитись лише, що на певний час вони проводити активні бойові дії не будуть, однак в замін цього підрозділу вони будуть або виводити, або доукомплектовувати, або в замін нього з інших напрямків перекидати інші підрозділи», – сказав Волошин.
Зазначимо, що у зведенні ISW на 28 червня цю інформацію не підтвердили.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 17:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань, повідомив в етері нацмарафону речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.".