ISW: СОУ просунулись в центрі Вовчанська, повернули позиції поблизу Куп’янська

Українські захисники нещодавно відбили позиції на півночі Харківщини, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 28 червня.

За даними аналітиків, українські воїни просунулися в центрі Вовчанська вздовж вулиці Героїв Чорнобиля.

«Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку, 28 червня повідомив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася і що російські сили не досягли значного прогресу приблизно з 12 червня. Також він заявив, що російські сили використовують на Харківському напрямку як штурмові підрозділи «Шторм», укомплектовані погано навченим персоналом, так і регулярні російські частини. За його словами, російські сили швидко поповнюють свій склад у цьому районі, попри значні втрати. Бої в районі Вовчанська та всередині нього 28 червня тривали», – йдеться у зведенні.

Крім цього, українське джерело виданню «Forbes» заявило, що російські війська, можливо, втратили майже всю 83-у повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати і відмову особового складу воювати. ISW не виявив жодних доказів цього твердження і вважає його перебільшеним.

Ааналітики також повідомили, що СОУ нещодавно повернули втрачені позиції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що ЗСУ нещодавно повернули втрачені позиції на південь від Кремінної та на схід від села Терни.

«28 червня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Однак підтверджених даних щодо просування російських військ у цьому районі немає. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ просунулися в районі Степової Новоселівки та Серебрянського лісу, але ISW не виявив підтвердження цих тверджень», – додали аналаітики.