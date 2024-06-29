ISW: СОУ просунулись в центрі Вовчанська, повернули позиції поблизу Куп’янська
Українські захисники нещодавно відбили позиції на півночі Харківщини, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 28 червня.
За даними аналітиків, українські воїни просунулися в центрі Вовчанська вздовж вулиці Героїв Чорнобиля.
«Командир українського батальйону безпілотників, який діє на Харківському напрямку, 28 червня повідомив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася і що російські сили не досягли значного прогресу приблизно з 12 червня. Також він заявив, що російські сили використовують на Харківському напрямку як штурмові підрозділи «Шторм», укомплектовані погано навченим персоналом, так і регулярні російські частини. За його словами, російські сили швидко поповнюють свій склад у цьому районі, попри значні втрати. Бої в районі Вовчанська та всередині нього 28 червня тривали», – йдеться у зведенні.
Крім цього, українське джерело виданню «Forbes» заявило, що російські війська, можливо, втратили майже всю 83-у повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати і відмову особового складу воювати. ISW не виявив жодних доказів цього твердження і вважає його перебільшеним.
Ааналітики також повідомили, що СОУ нещодавно повернули втрачені позиції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що ЗСУ нещодавно повернули втрачені позиції на південь від Кремінної та на схід від села Терни.
«28 червня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Однак підтверджених даних щодо просування російських військ у цьому районі немає. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ просунулися в районі Степової Новоселівки та Серебрянського лісу, але ISW не виявив підтвердження цих тверджень», – додали аналаітики.
Читайте таож: Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, куп'янск, продвинулись, север, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: СОУ просунулись в центрі Вовчанська, повернули позиції поблизу Куп’янська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 07:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники нещодавно відбили позиції на півночі Харківщини, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 28 червня.".