Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)
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Бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську Харківської області.
Там, як повідомляють у телеграм-каналі підрозділу, засіли російські військові з 83-ї повітряно-десантної бригади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 22:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську Харківської області".