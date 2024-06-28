Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)

Бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську Харківської області.

Там, як повідомляють у телеграм-каналі підрозділу, засіли російські військові з 83-ї повітряно-десантної бригади.