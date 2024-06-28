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Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео)

Суспільство 22:25   28.06.2024
Олена Нагорна
Як СОУ б’ють по Агрегатному заводу у Вовчанську, де засіли окупанти (відео) Скриншот

Бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську Харківської області.

Там, як повідомляють у телеграм-каналі підрозділу, засіли російські військові з 83-ї повітряно-десантної бригади.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 22:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають ударів по Агрегатному заводу у Вовчанську Харківської області".