Окупанти на Агрегатному заводі у Вовчанську мають 3 варіанти – ОТУВ “Харків”

Представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Віталій Саранцев у етері нацмарафону запропонував не створювати “міф мучеників Вовчанська”. Окупанти, за його словами, мають вибір, перед яким із судів постати.

“У Вовчанську тривають бойові зіткнення, ситуація дуже мінлива. Що стосується ситуації з російськими підрозділами на Агрегатному заводі, я б, чесно кажучи, волів би вже, щоб ми припинили створювати цей міф “мучеників Вовчанська”. Оскільки ми тільки сприяємо героїзації тих окупантів, які там знаходяться. Хай там як, у них наразі є три варіанти дій. Це здатися українським військовим у полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед Міжнародним судом, або постати перед судом Божим. У всіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти”, — сказав Саранцев.

Він поінформував, що протягом минулої доби армія РФ нарощувала темпи наступальних дій на півночі Харківщини та намагалася вибити Сили оборони з позицій.

“В оперативній зоні ОТУ “Харків” за минулу добу на Вовчанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. За участі штурмових загонів 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії ворог намагався вести наступальні дії в житловій забудові міста Вовчанськ, але був відкинутий. По рубежу Глибоке – Лук’янці відмічено поодиноке переміщення особового складу окупантів з метою евакуації поранених та поповнення матеріально-технічних засобів“, – прокоментував представник угруповання.

Він повідомив, що за добу було 12 бойових зіткнень. Армія РФ завдала в напрямку позицій захисників України 16 авіаударів, застосувавши 23 КАБи. Також зафіксували 21 удар дронами-камікадзе та 353 обстріли.

“За минулу добу втрати ворога – безпосередні та санітарні – склали близько 150 осіб. Щодо техніки, на нашому напрямку ворог втратив 58 одиниць. Зокрема, з них один танк, чотири артилерійські системи, вісім одиниць автомобільної техніки, три одиниці спецтехніки, 39 безпілотних літальних апаратів, три одиниці засобів повітряної оборони, а також знищено одну стартову позицію запуску БПЛА”, — повідомив Віталій Саранцев.