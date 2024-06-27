У оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске есть 3 варианта — ОТГВ «Харьков»

Представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона предложил не создавать «миф мучеников Волчанска». У оккупантов, по его словам, есть выбор, перед каким из судов предстать.

«В Волчанске продолжаются боевые столкновения, ситуация очень изменчива. Что касается ситуации с российскими подразделениями на Агрегатном заводе, я бы, честно говоря, предпочел бы, чтобы мы прекратили создавать этот «миф мучеников Волчанска». Поскольку мы только способствуем героизации тех оккупантов, которые там находятся. Как бы то ни было, у них сейчас есть три варианта действий. Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед Международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы готовы максимально содействовать», — сказал Саранцев.

Он проинформировал, что в течение минувших суток армия РФ наращивала темпы наступательных действий на севере Харьковщины и предпринимала попытки выбить Силы обороны с позиций.

«В оперативной зоне ОТГВ «Харьков» за минувшие сутки на Волчанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. При участии штурмовых отрядов 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии враг пытался вести наступательные действия в жилой застройке города Волчанск, но был отбит. По границе Глубокое – Лукьянцы отмечено единичное перемещение личного состава оккупантов с целью эвакуации раненых и пополнения материально-технических средств», — прокомментировал представитель группировки.

Он сообщил, что за сутки было 12 боевых столкновений. Армия РФ нанесла в направлении позиций защитников Украины 16 авиаударов, применив 23 КАБа. Также зафиксировали 21 удар дронами-камикадзе и 353 обстрела.

«За прошедшие сутки потери врага — непосредственные и санитарные — составили около 150 человек. Что касается техники, на нашем направлении враг потерял 58 единиц. В частности, из них один танк, четыре артиллерийские системы, восемь единиц автомобильной техники, три единицы спецтехники, 39 беспилотных летательных аппаратов, три единицы средств воздушной обороны, а также уничтожена одна стартовая позиция запуска БПЛА», — сообщил Виталий Саранцев.