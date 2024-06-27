Live
  • Чт 27.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.51
  • EUR 43.31

Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ

Происшествия 10:00   27.06.2024
Оксана Горун
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ Иллюстрация: карта DeepState

Команда аналитиков «DeepState» утром 27 июня сообщила, что обновила свою карту фронта, так как на еще одном участке границы в Харьковской области «идут бои». 

«У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений, и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями», — проинформировали авторы карты «DeepState».

В районе населенного пункта они обозначили часть территории как «серую зону». В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили: прорыв российской ДРГ у Сотницкого Казачка отбили.

«Вчера враг попытался провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок. Это также на Харьковщине. Действовала такая диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины. Завязался стрелковый бой. Этому также предшествовали и обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, для того чтобы наносить огонь по нашим защитникам. К счастью, на данный момент эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся и противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность», — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

Читайте также: Такое было после 24.02.22 — Коваленко о последствиях «наступления на Харьков»

Он отметил, что несмотря на отсутствие активности ДРГ на Харьковщине в течение длительного периода, «мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций по каждому из направлений, пока мы имеем такого соседа».

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
27.06.2024, 08:14
Такое было после 24.02.22 — Коваленко о последствиях «наступления на Харьков»
Такое было после 24.02.22 — Коваленко о последствиях «наступления на Харьков»
27.06.2024, 08:30
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
25.06.2024, 18:00
Главные новости Харькова 27 июня: как прошла ночь, Синегубов об обстрелах
Главные новости Харькова 27 июня: как прошла ночь, Синегубов об обстрелах
27.06.2024, 08:20
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
27.06.2024, 10:00

Новости по теме:

21:35
«К сожалению, остается возглавлять ОСГВ «Хортица» — DeepState о Содоле
07:31
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца
09:09
Возле Волчанска подбили технику, которой враг обустраивал окопы — DeepState
07:41
Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW
09:38
DeepState показал, как выглядит Волчанск после трех недель обстрелов войск РФ

Вы читали новость: «Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» утром 27 июня сообщила, что обновила свою карту фронта, так как на еще одном участке границы в Харьковской области «идут бои»".