Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ

Команда аналитиков «DeepState» утром 27 июня сообщила, что обновила свою карту фронта, так как на еще одном участке границы в Харьковской области «идут бои».

«У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений, и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями», — проинформировали авторы карты «DeepState».

В районе населенного пункта они обозначили часть территории как «серую зону». В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили: прорыв российской ДРГ у Сотницкого Казачка отбили.

«Вчера враг попытался провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок. Это также на Харьковщине. Действовала такая диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины. Завязался стрелковый бой. Этому также предшествовали и обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, для того чтобы наносить огонь по нашим защитникам. К счастью, на данный момент эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся и противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность», — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

Он отметил, что несмотря на отсутствие активности ДРГ на Харьковщине в течение длительного периода, «мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций по каждому из направлений, пока мы имеем такого соседа».