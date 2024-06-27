Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
Команда аналитиков «DeepState» утром 27 июня сообщила, что обновила свою карту фронта, так как на еще одном участке границы в Харьковской области «идут бои».
«У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений, и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями», — проинформировали авторы карты «DeepState».
В районе населенного пункта они обозначили часть территории как «серую зону». В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили: прорыв российской ДРГ у Сотницкого Казачка отбили.
«Вчера враг попытался провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок. Это также на Харьковщине. Действовала такая диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины. Завязался стрелковый бой. Этому также предшествовали и обстрелы, которые применял враг из других средств поражения, для того чтобы наносить огонь по нашим защитникам. К счастью, на данный момент эта атака пограничниками отбита. На место отправлялся и противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность», — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона.
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Он отметил, что несмотря на отсутствие активности ДРГ на Харьковщине в течение длительного периода, «мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций по каждому из направлений, пока мы имеем такого соседа».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, гпсу, граница, Демченко, дрг, наступ, наступление, новости Харькова, серая зона;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» утром 27 июня сообщила, что обновила свою карту фронта, так как на еще одном участке границы в Харьковской области «идут бои»".