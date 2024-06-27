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Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ

Події 10:00   27.06.2024
Оксана Горун
Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ Ілюстрація: мапа DeepState

Команда аналітиків “DeepState” вранці 27 червня повідомила, що оновила свою карту фронту, оскільки ще на одній ділянці кордону в Харківській області “тривають бої”. 

“Біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами”, – поінформували автори мапи “DeepState”.

У районі населеного пункту вони окреслили частину території як “сіру зону”. Водночас у Держприкордонслужбі України заявили: прорив російської ДРГ у Сотницького Козачка відбили.

“Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок. Це також на Харківщині. Діяла така диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України. Зав’язався стрілецький бій. Цьому також передували й обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження для того, щоб наносити вогонь по наших захисниках. На щастя, на цей час цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся й протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість”, – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в етері нацмарафону.

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Він зазначив, що попри відсутність активності ДРГ на Харківщині протягом тривалого періоду, “ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій щодо кожного з напрямків, поки ми маємо такого сусіда”.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків “DeepState” вранці 27 червня повідомила, що оновила свою карту фронту, оскільки ще на одній ділянці кордону в Харківській області “тривають бої”".