Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ
Команда аналітиків “DeepState” вранці 27 червня повідомила, що оновила свою карту фронту, оскільки ще на одній ділянці кордону в Харківській області “тривають бої”.
“Біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами”, – поінформували автори мапи “DeepState”.
У районі населеного пункту вони окреслили частину території як “сіру зону”. Водночас у Держприкордонслужбі України заявили: прорив російської ДРГ у Сотницького Козачка відбили.
“Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок. Це також на Харківщині. Діяла така диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України. Зав’язався стрілецький бій. Цьому також передували й обстріли, які застосовував ворог з інших засобів ураження для того, щоб наносити вогонь по наших захисниках. На щастя, на цей час цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся й протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість”, – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в етері нацмарафону.
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Він зазначив, що попри відсутність активності ДРГ на Харківщині протягом тривалого періоду, “ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій щодо кожного з напрямків, поки ми маємо такого сусіда”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, гпсу, граница, Демченко, дрг, наступ, новини Харкова, серая зона;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків “DeepState” вранці 27 червня повідомила, що оновила свою карту фронту, оскільки ще на одній ділянці кордону в Харківській області “тривають бої”".