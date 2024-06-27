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Таке було після 24.02.22 – Коваленко про наслідки “наступу на Харків”

Події 08:30   27.06.2024
Оксана Горун
Таке було після 24.02.22 – Коваленко про наслідки “наступу на Харків”

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко наполягає: росіяни вкотре переоцінили свої можливості, вирушивши “наступати на Харків” – у результаті госпіталі Бєлгорода переповнені.

Ситуація на Харківському напрямку, за оцінкою військово-політичного оглядача, “продовжує генерувати позитивні чи стримано позитивні новини”.

Біля Глибокого маємо успіхи, вони будуть себе окреслювати на моніторингових мапах трохи пізніше. Так само маємо успіхи як у районі Липців, тобто в напрямку на Глибоке, так і в районі самого Вовчанська. Потроху росіяни там втрачають контроль над містом. При цьому росіяни не мають досі можливості об’єднати ці дві свої метастази для створення того, що вони намагалися назвати так званою якоюсь “санітарною зоною“, — оцінив Коваленко ситуацію на фронті в огляді 27 червня на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Він також прокоментував відео зі шпиталю в Бєлгороді, що підтверджує значну кількість поранених на Харківщині окупантів.

Ми тут не бачимо російських окупантів, яких демонструють по їхньому телебаченню пропагандистському, по федерального рівня телеканалах, коли вони всі такі чистесенькі, охайненькі, чекають, коли їм дадуть якусь вісюльку за якусь там мужність. Тут реальність, яка відбувається в Бєлгородській області. Їм пощастило, 300-м, виїхати з території Харківщини, тимчасово окупованої частини, та потрапити до шпиталю. От саме так: переповнені коридори, переповнені шпиталі Бєлгородської області та Бєлгорода. Це дуже нагадує те, що відбувалось 24 і після 24 лютого 2022 року, коли росіяни, переоцінюючи свої можливості та недооцінюючи можливості Сил оборони України, потрапили в справжню м’ясорубку, яка вже триває не два-три дні, а яка триває вже третій рік. Росіян продовжують перемелювати на фарш. І це реальність, яку, знову ж таки, ніколи не побачать середньостатистичні росіяни в більшості своїй по федеральних телеканалах“, — констатував Коваленко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко наполягає: росіяни вкотре переоцінили свої можливості, вирушивши “наступати на Харків” – у результаті госпіталі Бєлгорода переповнені".