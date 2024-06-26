Коваленко про північ Харківщини: “У відкритих джерелах про це не повідомляють”

На півночі Харківщини – у районах Липців та Вовчанська – нині тиснуть українські захисники та мають успіхи. Водночас супротивник готується до другої хвилі наступу наприкінці червня – на початку липня, розповів в етері YouTube-каналу “ObozUA” військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

На його думку, загарбники ненадовго закріпились на півночі Харківщини.

“У відкритих джерелах зараз про це офіційно не повідомляють, але успіхи в наших Сил оборони є. Успіхи є у районі Липців, а точніше по лінії Глибоке-Лук’янці, де Сили оборони продовжують системно контратакувати позиції російських окупантів. Є успіхи у Вовчанську. Там ми продовжуємо тиснути на росіян у центральній та північній частинах міста. Вони залишаються без позицій. Ми повертаємо позиції під свій контроль”, – розповів аналітик.

За його словами, на обох ділянках тиснуть Сили оборони, які розпочинають процес відтіснення окупантів до держкордону.

“Хоча є “але”, щоб не було якоїсь “ураперемоги”. Вона поки що не на часі, тому що росіяни перегрупувалися в Бєлгородській області, й вони знаходяться в повній готовності до наступальних дій з метою хоча б вийти на північний берег річки Вовча та зачепитися за північні околиці Липців. Чи вдасться їм? Є безумовні сумніви з цього приводу. До другої хвилі, яка може розпочатися наприкінці червня – на початку липня, ми повинні бути морально та психологічно готові, а наші захисники ще й фізично повністю до цього готові”, – зазначив Коваленко.