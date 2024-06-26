«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
На обоих временно оккупированных участках на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — сейчас давят украинские защитники и имеют успехи. В то же время противник готовится ко второй волне наступления в конце июня — начале июля, рассказал в эфире YouTube-канала «ObozUA» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
По его мнению, захватчики ненадолго закрепились на севере Харьковщины.
«В открытых источниках сейчас об этом официально не сообщают, но успехи у наших Сил обороны есть. Успехи есть в районе Липцев, а точнее по линии Глубокое-Лукьянцы, где Силы обороны продолжают системно контратаковать позиции российских оккупантов. Есть успехи в Волчанске. Там мы продолжаем давить на россиян в центральной и северной частях города. Они остаются без позиций. Мы возвращаем позиции под свой контроль», — рассказал аналитик.
По его словам, на обоих участках давят Силы обороны, которые начинают процесс по оттеснению оккупантов к госгранице.
«Хотя есть «но», чтобы не было какой-то «урапобеды». Она пока не актуальна, потому что россияне перегруппировались в Белгородской области, они находятся в полной готовности к наступательным действиям с целью хотя бы выйти на северный берег реки Волчья и зацепиться за северных окраинах Липцев. Удастся ли им это? Есть безусловные сомнения по этому поводу. Ко второй волне, которая может начаться в конце июня — начале июля, мы должны быть морально и психологически готовы, а наши защитники еще и физически полностью к этому готовы», — отметил Коваленко.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: волчанск, коваленко, липцы, наступ, наступление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 15:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На обоих временно оккупированных участках на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — сейчас давят украинские защитники и имеют успехи".