«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины

На обоих временно оккупированных участках на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — сейчас давят украинские защитники и имеют успехи. В то же время противник готовится ко второй волне наступления в конце июня — начале июля, рассказал в эфире YouTube-канала «ObozUA» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его мнению, захватчики ненадолго закрепились на севере Харьковщины.

«В открытых источниках сейчас об этом официально не сообщают, но успехи у наших Сил обороны есть. Успехи есть в районе Липцев, а точнее по линии Глубокое-Лукьянцы, где Силы обороны продолжают системно контратаковать позиции российских оккупантов. Есть успехи в Волчанске. Там мы продолжаем давить на россиян в центральной и северной частях города. Они остаются без позиций. Мы возвращаем позиции под свой контроль», — рассказал аналитик.

По его словам, на обоих участках давят Силы обороны, которые начинают процесс по оттеснению оккупантов к госгранице.

«Хотя есть «но», чтобы не было какой-то «урапобеды». Она пока не актуальна, потому что россияне перегруппировались в Белгородской области, они находятся в полной готовности к наступательным действиям с целью хотя бы выйти на северный берег реки Волчья и зацепиться за северных окраинах Липцев. Удастся ли им это? Есть безусловные сомнения по этому поводу. Ко второй волне, которая может начаться в конце июня — начале июля, мы должны быть морально и психологически готовы, а наши защитники еще и физически полностью к этому готовы», — отметил Коваленко.