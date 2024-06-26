Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины

Политика 15:08   26.06.2024
Елена Нагорная
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины

На обоих временно оккупированных участках на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — сейчас давят украинские защитники и имеют успехи. В то же время противник готовится ко второй волне наступления в конце июня — начале июля, рассказал в эфире YouTube-канала «ObozUA» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его мнению, захватчики ненадолго закрепились на севере Харьковщины.

«В открытых источниках сейчас об этом официально не сообщают, но успехи у наших Сил обороны есть. Успехи есть в районе Липцев, а точнее по линии Глубокое-Лукьянцы, где Силы обороны продолжают системно контратаковать позиции российских оккупантов. Есть успехи в Волчанске. Там мы продолжаем давить на россиян в центральной и северной частях города. Они остаются без позиций. Мы возвращаем позиции под свой контроль», — рассказал аналитик.

По его словам, на обоих участках давят Силы обороны, которые начинают процесс по оттеснению оккупантов к госгранице.

«Хотя есть «но», чтобы не было какой-то «урапобеды». Она пока не актуальна, потому что россияне перегруппировались в Белгородской области, они находятся в полной готовности к наступательным действиям с целью хотя бы выйти на северный берег реки Волчья и зацепиться за северных окраинах Липцев. Удастся ли им это? Есть безусловные сомнения по этому поводу. Ко второй волне, которая может начаться в конце июня — начале июля, мы должны быть морально и психологически готовы, а наши защитники еще и физически полностью к этому готовы», — отметил Коваленко.

Читайте также: ВС РФ готовятся к новому этапу продвижения, вероятно у Харьковщины — Жорин

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Нажился» на ремонте военной техники: в Харькове попался директора предприятия
«Нажился» на ремонте военной техники: в Харькове попался директора предприятия
26.06.2024, 12:00
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
25.06.2024, 18:00
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Главные новости Харькова 26 июня: два жителя Харьковщины вернулись из плена
Главные новости Харькова 26 июня: два жителя Харьковщины вернулись из плена
26.06.2024, 15:25
США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
26.06.2024, 09:52
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
26.06.2024, 15:42

Новости по теме:

13:39
Враг трижды атаковал у Волчанска, сбросил более 20 КАБов на Харьковщину – ГШ
13:26
Уничтожение ПВО «Панцирь-С» под Белгородом — провал стратегии РФ — BILD
11:38
Пытаются прорваться, несут потери: что с россиянами на Агрегатном в Волчанске
11:09
Генштаб ВСУ на 10:00: в районе Волчанска продолжаются две вражеские атаки
07:34
ISW: ВСУ продвигаются в Волчанске, ВС РФ перебрасывают дополнительные силы

Вы читали новость: ««В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На обоих временно оккупированных участках на севере Харьковщины — в районах Липцев и Волчанска — сейчас давят украинские защитники и имеют успехи".