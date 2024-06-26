ВС РФ готовятся к новому этапу продвижения, вероятно у Харьковщины — Жорин

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в эфире нацмарафона заявил, что ВС РФ не только наступают, но и готовятся к дальнейшим действиям в ближайшем будущем.

«Россия сейчас готовится – очевидно, и опять же об этом говорят абсолютно все факты. То, что мы видим, что мы видим накопление вдоль границы, перекидывание сил в Луганской и Донецкой области… Безусловно, они готовятся к новому этапу продвижения своих войск. Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Однако я не исключаю того варианта, что они могут попытаться в Харькове начать давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, для того чтобы мы перекинулись туда, а в это время, например, на юге развернуть отдельный театр событий. Они со своими ресурсами могут это позволить», — считает Жорин.

При этом он отметил: точные планы неприятеля неизвестны. Но понятны сценарии, по которым он может действовать.

«И во всех этих сценариях — наступательные действия с его стороны. Вопрос только, в какой области, в каком количестве, по какому направлению. Но очевидно, что нам нужно готовиться к этим довольно сложным временам. И украинское войско готовится к этому. И все, что в пределах возможности украинской армии, на сегодня происходит. Происходит подготовка, происходит ротация сил. Все эти процессы идут. Однако… у меня нет ощущения того, что все остальные тоже к этому готовятся. Вот нет ощущения, что вся страна к этому готовится. Хотя это может носить судьбоносные последствия в целом для нашего государства», — подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой.