ВС РФ готовятся к новому этапу продвижения, вероятно у Харьковщины — Жорин
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в эфире нацмарафона заявил, что ВС РФ не только наступают, но и готовятся к дальнейшим действиям в ближайшем будущем.
«Россия сейчас готовится – очевидно, и опять же об этом говорят абсолютно все факты. То, что мы видим, что мы видим накопление вдоль границы, перекидывание сил в Луганской и Донецкой области… Безусловно, они готовятся к новому этапу продвижения своих войск. Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Однако я не исключаю того варианта, что они могут попытаться в Харькове начать давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, для того чтобы мы перекинулись туда, а в это время, например, на юге развернуть отдельный театр событий. Они со своими ресурсами могут это позволить», — считает Жорин.
При этом он отметил: точные планы неприятеля неизвестны. Но понятны сценарии, по которым он может действовать.
«И во всех этих сценариях — наступательные действия с его стороны. Вопрос только, в какой области, в каком количестве, по какому направлению. Но очевидно, что нам нужно готовиться к этим довольно сложным временам. И украинское войско готовится к этому. И все, что в пределах возможности украинской армии, на сегодня происходит. Происходит подготовка, происходит ротация сил. Все эти процессы идут. Однако… у меня нет ощущения того, что все остальные тоже к этому готовятся. Вот нет ощущения, что вся страна к этому готовится. Хотя это может носить судьбоносные последствия в целом для нашего государства», — подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой.
Читайте также: “На фронте – самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны” – Жорин
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, война, жорин, наступ, наступление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВС РФ готовятся к новому этапу продвижения, вероятно у Харьковщины — Жорин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в эфире нацмарафона заявил, что ВС РФ не только наступают, но и готовятся к дальнейшим действиям в ближайшем будущем".