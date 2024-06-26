Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін

Події 08:12   26.06.2024
Оксана Горун
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін в етері нацмарафону заявив, що ЗС РФ не лише наступають, а й готуються до подальших дій у найближчому майбутньому.

“Росія зараз готується – очевидно, і знову ж таки про це говорять абсолютно всі факти. Те, що ми бачимо: накопичення вздовж кордону, перекидання сил в Луганську та Донецьку області… Безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ. Скоріш за все, звісно, це буде в районі Харківської області. Проте, я не виключаю того варіанту, що вони можуть спробувати в Харкові почати давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, для того, щоб ми там перекинулися туди, а в цей час, наприклад, на півдні розгорнути окремий театр подій”, – вважає Жорін.

При цьому він зазначив: точні плани ворога невідомі. Але зрозумілі сценарії, за якими він може діяти.

І у всіх цих сценаріях – наступальні дії з його сторони. Питання лише, в якій області, в якій кількості, по якому напрямку. Але очевидно, що нам треба готуватися до цих досить складних часів. І українське військо готується до цього. І все, що в межах можливості української армії, на сьогодні відбувається. Відбувається підготовка, відбувається ротація сил. Усі ці процеси йдуть. Проте… в мене немає відчуття того, що всі інші теж до цього готуються. От немає відчуття, що вся країна до цього готується. Хоча це може мати доленосні наслідки в цілому для нашої держави“, — наголосив заступник командира 3-ї штурмової.

Читайте також: “На фронті – найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни” – Жорін

Автор: Оксана Горун
Популярно
З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих
З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих
26.06.2024, 09:25
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
26.06.2024, 08:49
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
26.06.2024, 08:38
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін
26.06.2024, 08:12
Головні новини Харкова 26 червня: наслідки обстрілів, як минула ніч
Головні новини Харкова 26 червня: наслідки обстрілів, як минула ніч
26.06.2024, 08:57
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2024, 06:00

Новини за темою:

11:15
Я розділяю світ українців та світ хохлів – комбат 3-ї ОШБр
08:03
Найближчого місяця для Харкова не бачу загрози, а у пів року бачу- комбат 3 ШБ
10:24
“Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов
10:01
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
08:20
“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію

Ви читали новину: «ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін у етері нацмарафону заявив, що ЗС РФ не лише наступають, а й готуються до подальших дій у найближчому майбутньому".