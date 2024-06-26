ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін
Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін в етері нацмарафону заявив, що ЗС РФ не лише наступають, а й готуються до подальших дій у найближчому майбутньому.
“Росія зараз готується – очевидно, і знову ж таки про це говорять абсолютно всі факти. Те, що ми бачимо: накопичення вздовж кордону, перекидання сил в Луганську та Донецьку області… Безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ. Скоріш за все, звісно, це буде в районі Харківської області. Проте, я не виключаю того варіанту, що вони можуть спробувати в Харкові почати давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, для того, щоб ми там перекинулися туди, а в цей час, наприклад, на півдні розгорнути окремий театр подій”, – вважає Жорін.
При цьому він зазначив: точні плани ворога невідомі. Але зрозумілі сценарії, за якими він може діяти.
“І у всіх цих сценаріях – наступальні дії з його сторони. Питання лише, в якій області, в якій кількості, по якому напрямку. Але очевидно, що нам треба готуватися до цих досить складних часів. І українське військо готується до цього. І все, що в межах можливості української армії, на сьогодні відбувається. Відбувається підготовка, відбувається ротація сил. Усі ці процеси йдуть. Проте… в мене немає відчуття того, що всі інші теж до цього готуються. От немає відчуття, що вся країна до цього готується. Хоча це може мати доленосні наслідки в цілому для нашої держави“, — наголосив заступник командира 3-ї штурмової.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін у етері нацмарафону заявив, що ЗС РФ не лише наступають, а й готуються до подальших дій у найближчому майбутньому".