ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін в етері нацмарафону заявив, що ЗС РФ не лише наступають, а й готуються до подальших дій у найближчому майбутньому.

“Росія зараз готується – очевидно, і знову ж таки про це говорять абсолютно всі факти. Те, що ми бачимо: накопичення вздовж кордону, перекидання сил в Луганську та Донецьку області… Безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ. Скоріш за все, звісно, це буде в районі Харківської області. Проте, я не виключаю того варіанту, що вони можуть спробувати в Харкові почати давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, для того, щоб ми там перекинулися туди, а в цей час, наприклад, на півдні розгорнути окремий театр подій”, – вважає Жорін.

При цьому він зазначив: точні плани ворога невідомі. Але зрозумілі сценарії, за якими він може діяти.

“І у всіх цих сценаріях – наступальні дії з його сторони. Питання лише, в якій області, в якій кількості, по якому напрямку. Але очевидно, що нам треба готуватися до цих досить складних часів. І українське військо готується до цього. І все, що в межах можливості української армії, на сьогодні відбувається. Відбувається підготовка, відбувається ротація сил. Усі ці процеси йдуть. Проте… в мене немає відчуття того, що всі інші теж до цього готуються. От немає відчуття, що вся країна до цього готується. Хоча це може мати доленосні наслідки в цілому для нашої держави“, — наголосив заступник командира 3-ї штурмової.