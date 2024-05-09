“На фронті – найзагрозливіша ситуація з початку повномасштабної війни” – Жорін

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, в минулому голова осередку партії “Національний корпус” у Харківській області Максим Жорін наголосив, що росіяни готуються до наступу. Точні сценарії не відомі.

“Ми не знаємо точних сценаріїв – Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються”, – написав Жорін у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що у 2022 році російська армія, що кинулася в наступ на Україну, була несучасною, там було недостатньо офіцерів з бойовим досвідом. Однак зараз “перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог навчається та розвивається”. Водночас Україна втратила багато часу, коли тягнула з мобілізацією.

“Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни”, – наголосив Жорін.

При цьому він зазначив, що не хоче викликати панічних настроїв і впевнений, що з тим, що відбувається, захисники України зможуть впоратися.

“Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась”, – підсумував заступник командира 3-ї штурмової.