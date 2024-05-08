«Ворог створює певне угруповання» – ХОВА про північний напрямок Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону вкотре прокоментував загрозу «наступу РФ на Харків».
«Ми спостерігаємо за північним напрямком нашої території. Оскільки по східному напрямку у нас ворог і так поновив активні штурмові дії. Після того, як провів заміну своїх підрозділів, провів злагодження. Проте він і досі по тому напрямку успіхів ніяких немає. По півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі будемо аналізувати: це для ймовірного удару з півночі або для інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути», – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що плани евакуації з Харкова розроблені дуже давно. Їх актуалізують щомісяця. Однак Синєгубов підкреслив, що наразі казати про евакуацію Харкова немає жодних підстав, навіть теоретичних.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону вкотре прокоментував загрозу «наступу РФ на Харків».".