Враг создает определенную группировку — ОВА о северном направлении Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал угрозу «наступления РФ на Харьков».
«Мы наблюдаем за северным направлением нашей территории. Поскольку по восточному направлению у нас враг и так возобновил активные штурмовые действия. После того как произвел замену своих подразделений. Однако он до сих пор по тому направлению успехов никаких нет. По северу: враг создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — сказал Синегубов.
Он также отметил, что планы эвакуации из Харькова разработаны очень давно. Их актуализируют каждый месяц. Однако Синегубов подчеркнул, что говорить об эвакуации Харькова сейчас нет никаких оснований, даже теоретических.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наступ, наступление, рф, север, Сиенгубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал угрозу «наступления РФ на Харьков».".