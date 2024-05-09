«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин подчеркнул, что россияне готовятся к наступлению. Точные сценарии не известны.

«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся», — написал Жорин в своем telegram-канале.

Он отметил, что в 2022 году кинувшаяся в наступление на Украину российская армия была несовременной, там было недостаточно офицеров с боевым опытом. Однако сейчас «перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается». В то же время Украина потеряла много времени, когда тянула с мобилизацией.

«Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны», — подчеркнул Жорин.

При этом он отметил, что не хочет вызвать панические настроения и уверен, что с происходящим защитники Украины смогут справиться.

«По крайней мере, военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась», — подытожил заместитель командира 3-й штурмовой.