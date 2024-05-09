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«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин

Общество 08:06   09.05.2024
Оксана Горун
«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин Фото: telegram Максима Жорина

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин подчеркнул, что россияне готовятся к наступлению. Точные сценарии не известны.

«Мы не знаем точных сценариев – Харьков, Юг, Донбасс или все вместе, еще и с определенными наступательными действиями на границе. Но к наступлению они готовятся», — написал Жорин в своем telegram-канале.

Он отметил, что в 2022 году кинувшаяся в наступление на Украину российская армия была несовременной, там было недостаточно офицеров с боевым опытом. Однако сейчас «перед нами уже совсем другая армия, потому что враг учится и развивается». В то же время Украина потеряла много времени, когда тянула с мобилизацией.

«Считаю, что сейчас на фронте действительно самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны», — подчеркнул Жорин.

При этом он отметил, что не хочет вызвать панические настроения и уверен, что с происходящим защитники Украины смогут справиться.

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«По крайней мере, военные готовятся, делают и будут делать все, что в пределах наших возможностей. Но хочется, чтобы вся страна была вовлечена и тоже готовилась», — подытожил заместитель командира 3-й штурмовой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин подчеркнул, что россияне готовятся к наступлению. Точные сценарии не известны".